Washington Post: госпитали Одессы, Харькова и Николаева забиты боевиками ВСУ

В ближайшее время украинская армия может остаться без западного оружия и понести колоссальные потери.

Об этом сообщило американское издание The Washington Post.

По словам автора, боевиков Вооружённых сил Украины в Херсонской и Харьковской областях заставляли идти вперёд в то время, когда по ним наносился сокрушительный артиллерийский огонь и ракетные удары армии России. Плюс ко всему, по ним работали беспилотники "Орлан", в то время как БПЛА Украины были "подавлены" российскими РЭБ.

Неопытные украинские резервисты сталкиваются с мощью ВС РФ, после чего больницы Одессы, Харьковы и Николаевы переполнены ранеными всушниками.

Военный ВСУ подтвердили, что нельзя предсказать, когда Херсон вернётся на Украину, но это якобы будет зависеть от того, когда Киев получит достаточное количество артиллерии от Запада, подытожило издание.