За прошедшие сутки армия Украины потеряла до 35 человек личного состава, три бронетранспортёра (БТР) и несколько единиц специальной автомобильной техники. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.
По информации ведомства, бойцы Луганской Народной Республики приступили к активным наступательным действиям, в результате которых Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут большие потери в живой силе.
"Уничтожено до 35 человек личного состава ВСУ, три БТР и восемь единиц специальной автомобильной техники", — подтвердили в Народной милиции.
Отмечается, что союзные войска продолжают разминирование населённых пунктов ЛНР.
Кроме того, осуществляется доставка гуманитарной помощи мирному населению. Представители РОО "Невский фронт" вместе с военными передали пять тонн питьевой воды для жителей Северодонецка.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ подошли к государственной границе с Россией в Харьковской области. Что будет, если они решатся пересечь границу и зайти в Белгородскую область.