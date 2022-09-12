Народная милиция ЛНР: ВСУ потеряли до 35 человек и 3 бронетранспортёра за сутки

За прошедшие сутки армия Украины потеряла до 35 человек личного состава, три бронетранспортёра (БТР) и несколько единиц специальной автомобильной техники. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

По информации ведомства, бойцы Луганской Народной Республики приступили к активным наступательным действиям, в результате которых Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут большие потери в живой силе.

"Уничтожено до 35 человек личного состава ВСУ, три БТР и восемь единиц специальной автомобильной техники", — подтвердили в Народной милиции.

Отмечается, что союзные войска продолжают разминирование населённых пунктов ЛНР.

Кроме того, осуществляется доставка гуманитарной помощи мирному населению. Представители РОО "Невский фронт" вместе с военными передали пять тонн питьевой воды для жителей Северодонецка.