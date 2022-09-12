МО: ВС РФ уничтожили свыше 300 солдат ВСУ на Николаево-криворожском направлении

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в ходе атак армии Украины на Николаево-криворожском направлении за минувшие 24 часа погибли более 300 солдат ВСУ.

"Киевский режим потерял до тысячи ранеными украинских военнослужащих", — добавил генерал-лейтенант во время брифинга.

Ранее в ведомстве сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили свыше 30 боевиков ВСУ в Черкасской области. Вместе с этим военные ликвидировали 10 единиц техники, отметили в министерстве.