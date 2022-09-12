Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в ходе атак армии Украины на Николаево-криворожском направлении за минувшие 24 часа погибли более 300 солдат ВСУ.
"Киевский режим потерял до тысячи ранеными украинских военнослужащих", — добавил генерал-лейтенант во время брифинга.
Ранее в ведомстве сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили свыше 30 боевиков ВСУ в Черкасской области. Вместе с этим военные ликвидировали 10 единиц техники, отметили в министерстве.
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ВСУ подошли к государственной границе с Россией в Харьковской области. Что будет, если они решатся пересечь границу и зайти в Белгородскую область.