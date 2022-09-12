Военный эксперт Сергей Денисенцев считает, что тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепёк" для украинских боевиков стали самой настоящей проблемой, потому как Киеву нечего противопоставить.
"Осуществляется желаемое пусками по целям одного-двух снарядов. Точное попадание происходит благодаря наличию системы управления огнём, включающей лазерный дальномер, датчик крена и баллистический вычислитель", — отметил он.
По словам эксперта, позиции противника ликвидируются за несколько минут, затем "Солнцепёки" отходят на безопасное расстояние, чтобы перезарядится.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что русские "Солнцепёки" уничтожают боевиков ВСУ в Харьковской области.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.