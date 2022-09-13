Рогов: рекордно большой схрон оружия обнаружен в Запорожской области

Оперативники обнаружили рекордно большой схрон оружия на территории Запорожской области. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

По его словам, местные жители заметили, как в лесополосе Токмакского района неизвестные перетаскивают подозрительные ящики, после чего обратились в экстренные службы. Он отметил, что оперативники во время проверки нашли тайник с 260 ящиками, в которых находились украинские снаряды.

"Выявлено 180 ящиков со снарядами калибра 125 мм и 80 ящиков со снарядами калибра 152 мм, а также четыре коробки с головными взрывателями", — указал представитель ВГА.

Кроме того, он добавил, что всё содержимое тайника было передано росгвардейцам. Как пояснил Рогов, чуть позже силовики установили личности подозреваемых в создании схрона.

Член главного совета ВГА подчеркнул: виновных планируется привлечь к уголовной ответственности по законодательству РФ.