Герой РФ Клупов раскрыл стратегию контрудара ВС России на Украине: "По печени"

В зоне боевых действий на Украине ситуация остаётся напряжённой. Союзные силы ВС РФ и НМ ЛДНР готовятся к контрудару по противнику после успешной атаки по энергосистеме Незалежной, пишет "МК".

Бывший начальник разведки Сухопутных войск РФ, Герой России Рустем Клупов рассказал изданию о вероятной стратегии российских войск:

"Мы начнем свой контрудар, это однозначно. Но я думаю, что не в тех местах, где были проведены контрудары украинцев. Потому что бить туда, где у них сосредоточены основные силы, нет никакого смысла. Нужно по-боксёрски — с заходом в сторону нанести удар по печени. Ударом по печени также можно посадить противника на колено. Это зависит от гения наших полководцев".

Клупов заявил, что для перехода в контрнаступление необходимы стратегические силы. Но есть ли они у Украины — большой вопрос, резюмировал он.