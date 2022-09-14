Минобороны Азербайджана: военные не обстреливали транспорт ФСБ России

Представители Минобороны Азербайджана прокомментировали заявления армянского военного ведомства, согласно которым Баку атаковал машину ФСБ России.

"Информация является абсолютно ложной", — подчеркнули в МО.

В азербайджанском министерстве отметили, что Ереван пытается создать "международной подтекст". Также в ведомстве обвинили власти Армении в провокациях.

Ранее в Ереване уличили Азербайджан в обстреле транспорта российских силовиков. Они проводили гуманитарную миссию, добавили в Минобороны Армении.