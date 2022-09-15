Алёхин: ВСУ не смогут обстреливать территорию РФ, если отодвинуть их от границ

Чтобы украинские войска не смогли обстреливать территорию России из артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и других вооружений, их нужно отодвинуть от границ. Такое мнение высказал полковник запаса, военный обозреватель Геннадий Алёхин.

Эксперт считает, что нужно создать так называемую безопасную зону — отодвинуть Вооружённые силы Украины (ВСУ) от границ Харьковской и Белгородской областей на достаточное расстояние, чтобы они не могли доставать до территории РФ.

Россия должна выйти на те рубежи, на которых она находилась в конце февраля-начале марта, заключил он в интервью изданию "Украина.ру".

Ранее журналист Владимир Соловьёв заявил, что ВСУ в любой момент готовы войти на территорию РФ.