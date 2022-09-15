Дандыкин: летательный аппарат, упавший на Ставрополье, мог быть советским дроном

Неизвестный летательный аппарат, который упал на территории Ставропольского края, мог быть тяжёлым беспилотником, произведённым в СССР. Такое мнение выразил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, упавший объект напоминает советские дроны Ту-141 и Ту-143, передаёт newstracker.ru. Эти беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в 70-е годы выпускались серийно, указал специалист. Как пояснил Дандыкин, на дроны-камикадзе серии "Ту" можно устанавливать авиабомбы и запускать их на расстояние до тысячи километров.

"Один из украинских "Ту" в начале спецоперации долетел до Хорватии и упал там", — подчеркнул эксперт.

В среду, 14 сентября, в Туркменском районе Ставрополья упал летательный аппарат. В пресс-службе регионального МЧС отметили, что информация о ЧП поступила в 17:05 по московскому времени. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали шесть человек.