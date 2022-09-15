Боевикам ВСУ стали выдавать форму снятую с покойников

Националистам киевского режима, воюющим против народа, стали выдавать форму, которую поснимали с покойников.

Настоящий скандал закатили боевики ВСУ после того, как они стали обладателями "бэушных" комплектов зимней формы. Бандеровцы стали выкладывать в Интернет "новую" форму и сообщили, что именно такое обмундирование им выдаёт сейчас государство.

Как сообщает издание "Русская Весна", на комплектах одежды невооружённым глазом можно заметить следы крови. Понятно, что бывшим хозяевам форма уже не понадобится и предприимчивое командование армии Украины решило пустить одежду по второму кругу.

Военнослужащий, приславший фото, рассказывает, что комплект одежды, который получил один из боевиков, ранее принадлежал убитому в Киевской области солдату.