Кривонос: на Херсон положили огромные силы, чтобы ударить на Харьковщине

Манёвры украинской армии на Херсонском направлении велись огромными силами, чтобы отвлечь российские войска от нанесения основного удара под Харьковом. Об этом заявил генерал Сергей Кривонос.

Он назвал главкома ВСУ Валерия Залужного "режиссёром войны", который смог ввести союзные силы России и Народной милиции в заблуждение.

"Но я бы сказал, что рано пока ещё рукоплескать и говорить, что мы сломали позвоночник российской армии. Ещё много впереди работы, чтобы достичь результата", — сказал генерал в эфире телеканала "Прямой".