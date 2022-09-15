Глава Крыма Аксёнов поддержал призыв Кадырова о "самомобилизации" регионов

Руководитель Крыма Сергей Аксёнов оценил слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который призвал российские регионы подготовить по тысяче добровольцев для участия в военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине и в Донбассе.

"Полностью поддерживаю инициативу. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы как можно быстрее разгромить нацистов", — сказал Аксёнов.

Также он подчеркнул, что региональные власти уже работают над "самомобилизацией". По данным чиновника, Крым "выставил" свыше 1200 добровольцев. Вместе с этим политик рассказал о создании ещё двух батальонов.

Ранее Кадыров призвал регионы к "самомобилизации". Как напомнил руководитель Чечни, Россия является федерацией.