Руководитель Крыма Сергей Аксёнов оценил слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который призвал российские регионы подготовить по тысяче добровольцев для участия в военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине и в Донбассе.
"Полностью поддерживаю инициативу. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы как можно быстрее разгромить нацистов", — сказал Аксёнов.
Также он подчеркнул, что региональные власти уже работают над "самомобилизацией". По данным чиновника, Крым "выставил" свыше 1200 добровольцев. Вместе с этим политик рассказал о создании ещё двух батальонов.
Ранее Кадыров призвал регионы к "самомобилизации". Как напомнил руководитель Чечни, Россия является федерацией.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.