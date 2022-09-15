В Кировограде обвинили ВС РФ в ударах по сооружениям Искровского водохранилища

Председатель Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович обвинил ВС РФ в нанесении ударов по инфраструктурным объектам области. Он заявил, что ударам подверглась Петровская громада — район, примыкающий к району города Кривой Рог.

В Петровском районе Днепропетровской области располагаются гидротехнические сооружения, в том числе обслуживающие эксплуатацию Искровского водохранилища, связанного с криворожским Карачуновским водохранилищем. Ранее по его дамбам были нанесены ракетные удары, что привело к повышению уровня воды в реке Ингулец.

Это создаёт помехи в наведении переправ для силовиков Украины и препятствует дальнейшим попыткам наступлений ВСУ на южном фронте, пишет "Военное обозрение".