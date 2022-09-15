Сообщение таблоида Sun о якобы покушении на российского президента Владимира Путина в Москве в среду, не соответствует действительности.
Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря российского главы Дмитрия Пескова.
Британская газета написала, что 14 сентября в российской столице на Путина якобы совершили покушение и на пути следования президентского кортежа что-то взорвалось.
Песков ответил отрицательно на вопрос, соответствует ли всё это действительности.
"Нет", — подчеркнул пресс-секретарь.
Владимир Путин 15 сентября прилетел в Самарканд, где провел несколько важнейших встреч, а 16 сентября там ожидается саммит ШОС и встречи с премьером Индии и президентом Турции.
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