Песков опроверг слухи о покушении на Путина в Москве

Сообщение таблоида Sun о якобы покушении на российского президента Владимира Путина в Москве в среду, не соответствует действительности.

Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря российского главы Дмитрия Пескова.

Британская газета написала, что 14 сентября в российской столице на Путина якобы совершили покушение и на пути следования президентского кортежа что-то взорвалось.

Песков ответил отрицательно на вопрос, соответствует ли всё это действительности.

"Нет", — подчеркнул пресс-секретарь.

Владимир Путин 15 сентября прилетел в Самарканд, где провел несколько важнейших встреч, а 16 сентября там ожидается саммит ШОС и встречи с премьером Индии и президентом Турции.