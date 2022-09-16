После ракетного удара по дамбе Карачуновского водохранилища снесло переправы, наведённые Вооружёнными силами Украины (ВСУ) ниже по течению реки Ингулец. В результате часть подразделений оказались отрезанными на Андреевском плацдарме, а артиллерия российских войск решила этот момент использовать. Об этом рассказал военный аналитик Юрий Подоляка.
Эксперт, сославшись на свои источники, написал в Telegram-канале, что армия России решила, "пользуясь счастливым случаем" (разливом Ингульца), уничтожить украинские войска на так называемом Андреевском плацдарме.
Сейчас по ВСУ очень плотно работает российская артиллерия, а связи с большой землей у боевиков почти нет, кроме вертолётов, сообщил Подоляка.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что из-за разлива реки ВСУ оказались в "очень затруднительном положении".
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