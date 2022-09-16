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Подоляка: артиллерия ВС РФ наносит удары по ВСУ на Андреевском плацдарме

Силовые структуры

После ракетного удара по дамбе Карачуновского водохранилища снесло переправы, наведённые Вооружёнными силами Украины (ВСУ) ниже по течению реки Ингулец. В результате часть подразделений оказались отрезанными на Андреевском плацдарме, а артиллерия российских войск решила этот момент использовать. Об этом рассказал военный аналитик Юрий Подоляка.

Подоляка: артиллерия ВС РФ наносит удары по ВСУ на Андреевском плацдарме

Эксперт, сославшись на свои источники, написал в Telegram-канале, что армия России решила, "пользуясь счастливым случаем" (разливом Ингульца), уничтожить украинские войска на так называемом Андреевском плацдарме.

Сейчас по ВСУ очень плотно работает российская артиллерия, а связи с большой землей у боевиков почти нет, кроме вертолётов, сообщил Подоляка.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что из-за разлива реки ВСУ оказались в "очень затруднительном положении".

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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