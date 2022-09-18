Машина с Ходаковским и Кормухиным подорвалась на мине в ДНР

Глава российского общественного православного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин сообщил, что его автомобиль подорвался на мине в Волновахском районе Донецкой Народной Республики. Вместе с ним в машине находился командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

Инцидент произошёл во время того, как автомобиль направлялся в Николо-Васильевский монастырь. Кормухин подчеркнул, что церковь находится под регулярными обстрелами со стороны боевиков киевского режима. Ходаковский и глава "Сорок сороков" хотели предложить монахам эвакуацию в более безопасное место.

"В непосредственной близости от линии соприкосновения на подъезде к монастырю две наши машины подорвались на минах, над нами завис беспилотник, потом начался обстрел", — рассказал Кормухин в своём Telegram-канале.

В результате подрыва никто из пассажиров не пострадал. Однако до монастыря машина так и не доехала, поскольку автомобиль был сильно повреждён.