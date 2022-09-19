Марк Милли: Войска США в Европе приведены в повышенную боевую готовность

Американские войска в Европе приведены в повышенную боевую готовность из-за обеспокоенности тем, как "Москва отреагирует на неудачи на Украине".

Так заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли после посещения военной базы в Польше.

"Война сейчас идет не слишком хорошо для России, поэтому все мы обязаны поддерживать высокий уровень боевой готовности”, — сказал Милли польским журналистам.

Примечательно, что название и местоположение базы, посещённой американским военным чиновником, не указывается. Издание MSN, опубликовавшее материал о его поездке по Польше, сообщает, что "репортёры, сопровождавшие Милли, поклялись хранить её местонахождение в тайне". Указано лишь, что база была построена незадолго до того, как Россия начала свою спецоперацию на Украине.

"Известно также, что это ключевой центр подготовки украинских сил и поставок оружия в Незалежную. Именно из-за роли военной базы в конфликте официальные лица США опасаются, что она может стать мишенью для нападения со стороны России", — пишет издание.