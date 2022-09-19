Хаcбулатов призвал назначить Кадырова ответственным за спецоперацию на Украине

Экономист, бывший председатель Верховного совета России Руслан Хаcбулатов предложил сделать руководителя Чечни Рамзана Кадырова "главным ответственным" за военную спецоперацию по принуждению к миру на Украине.

"Думаю, он бы успешно завершил её (российскую миссию. — Прим. ред.)", — сказал Хаcбулатов, слова которого приводит argumenti.ru.

Вместе с этим собеседник издания положительно оценил знания и подготовку главы Чечни.

Также Хаcбулатов призвал граждан быть более ответственными. По мнению экономиста, многие граждане могут спокойно игнорировать свои обязанности.

Ранее Кадыров выступил за введение военного положения в России и использование "любого вооружения" в ходе спецоперации.