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Хаcбулатов призвал назначить Кадырова ответственным за спецоперацию на Украине

Силовые структуры

Экономист, бывший председатель Верховного совета России Руслан Хаcбулатов предложил сделать руководителя Чечни Рамзана Кадырова "главным ответственным" за военную спецоперацию по принуждению к миру на Украине.

"Думаю, он бы успешно завершил её (российскую миссию. — Прим. ред.)", — сказал Хаcбулатов, слова которого приводит argumenti.ru.

Вместе с этим собеседник издания положительно оценил знания и подготовку главы Чечни.

Также Хаcбулатов призвал граждан быть более ответственными. По мнению экономиста, многие граждане могут спокойно игнорировать свои обязанности.

Ранее Кадыров выступил за введение военного положения в России и использование "любого вооружения" в ходе спецоперации.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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