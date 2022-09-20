Киев признал, что на юге у ВСУ дела обстоят не лучшим образом

На Запорожском и Херсонском направлениях ВС РФ сконцентрировали немало сил, чем объясняются тщетные попытки украинской армии контратаковать на данном направлении.

Об этом сообщил бывший заместитель начальника Штаба ВМС Украины Андрей Рыженко.

По его мнению, 65 процентов введённых на Украину сил находятся именно тут.

"Там находится достаточно большая группировка, порядка 20 тысяч российских военных. Кстати, подразделения достаточно боеспособные — там и аэромобильные подразделения, и спецназ. На левом берегу Днепра также находятся подразделения также подготовленные, и возле Запорожья", — в эфире телеканала "Первый западный" сказал эксперт.

Он отметил, что в Харькове на момент контрнаступления киевского режима было всего 9 процентов всех сил РФ. Рыженко уверен, что это и было главным фактором, поскольку ВСУ довольно быстро "освободили" большую территорию.