Член президиума организации "Офицеры России" Андрей Головатюк считает, что после сегодняшнего обращения главы государства Владимира Путина риск применения ядерного оружия не возрос. Об этом он заявил в комментарии Pravda.Ru.
"Я не считаю, что ядерное оружие будет применено в данном военном конфликте. Считаю, что сейчас на данном этапе это нереально и речь об его применении не идёт", — отметил он.
По словам эксперта, у Российской Федерации вполне достаточно обычных вооружений для того, чтобы нанести урон противнику и сломить его сопротивление.
"Странам Запада давно уже пора понять, что не надо трогать Россию. У России есть свои национальные интересы, Россия свои национальные интересы и свою национальную безопасность будет защищать всеми имеющимися способами и средствами", — подчеркнул он.
Кроме того, Головатюк посоветовал Западу "сесть и дышать в тряпочку", а также прекратить поставлять вооружение на Украину.
Ранее президент заявил, что при угрозе территориальной целостности России и её народу Кремль применит все имеющиеся "в нашем распоряжении средства защиты", в том числе и ядерные.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ под Херсоном отправляют танкистов на верную смерть с заваренными люками, рассказал комбат Ходаковский.