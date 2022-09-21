Головатюк: ядерное оружие не будет применено в конфликте Запада и РФ

Член президиума организации "Офицеры России" Андрей Головатюк считает, что после сегодняшнего обращения главы государства Владимира Путина риск применения ядерного оружия не возрос. Об этом он заявил в комментарии Pravda.Ru.

"Я не считаю, что ядерное оружие будет применено в данном военном конфликте. Считаю, что сейчас на данном этапе это нереально и речь об его применении не идёт", — отметил он.

По словам эксперта, у Российской Федерации вполне достаточно обычных вооружений для того, чтобы нанести урон противнику и сломить его сопротивление.

"Странам Запада давно уже пора понять, что не надо трогать Россию. У России есть свои национальные интересы, Россия свои национальные интересы и свою национальную безопасность будет защищать всеми имеющимися способами и средствами", — подчеркнул он.

Кроме того, Головатюк посоветовал Западу "сесть и дышать в тряпочку", а также прекратить поставлять вооружение на Украину.

Ранее президент заявил, что при угрозе территориальной целостности России и её народу Кремль применит все имеющиеся "в нашем распоряжении средства защиты", в том числе и ядерные.