Моисеев: при мобилизации в РФ будут смотреть на военно-учётную специальность

Бывший военком объединённого комиссариата Савеловского района Москвы, полковник запаса Сергей Моисеев рассказал о критериях при мобилизации в РФ. В беседе с изданием "Взгляд" он подчеркнул, что в первую очередь будут иметь значение ВУС — военно-учётная специальность, категория и состояние здоровья человека.

"Любая степень мобилизации имеет четкий регламент и свой порядок, вне зависимости от объявленной степени её готовности. При мобилизации, даже частичной, эти критерии будут несколько снижены, но будут учитываться все факторы. В любом случае не призовут тех, кому за 60, у кого проблемы с разными болезнями, кто просто физически не может даже донести снаряд до орудия", — сказал Моисеев.

Полковник сообщил, что в данный момент возникла необходимость возвращения офицеров из запаса, а также людей, уволившихся в званиях майор-подполковник. Моисеев считает, что их богатый опыт позволит приносить пользу на командно-штабных должностях.

"Многие из них участвовали в боевых действиях в Сирии, ранее в Южной Осетии, и ещё не утратили опыт боевого управления. Насколько знаю, их сейчас возвращают в строй, в основном на штабные руководящие должности на уровне батальон — полк. Это бесценный опыт, особенно на фоне того, что молодые капитаны — майоры впервые столкнулись с боевой ситуацией", — заявил он.