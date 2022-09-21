Боррель: Евросоюз не будет участвовать в конфликте на Украине

Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не будет участвовать в конфликте на Украине.

Об этом пишет издание "Русская Весна".

"Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности после заявления Владимира Путина созвал экстренную встречу глав МИД Европейского Союза по Украине. Министры обсудят в Нью-Йорке новые санкции против России", — сообщил портал.

Боррель также сообщил, что Совет Безопасности ООН в четверг, 22 сентября, будет обсуждать "новый сценарий" ситуации на Украине.