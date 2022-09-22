ВСУ продолжают попытки прорваться к Красному Лиману.
В целях тайного перемещения и укрытия в районе боевых действий украинскими военными были использованы оросительные трубы. Об этом рассказал военный союзных войск с позывным "Сократ".
"Обнаружены трубы для подачи оросительной воды. В них мы обнаружили схроны, в которых прятались украинские военнослужащие", — сказал он в беседе с РИА Новости.
Напомним, что в районе Красного Лимана продолжаются ожесточённые боевые действия. Противник не оставляет попыток наступления на населённый пункт. Союзные силы удерживает оборону.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.