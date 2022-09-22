Военный "Сократ": ВСУ в Красном Лимане скрытно ползали в трубах для орошения

ВСУ продолжают попытки прорваться к Красному Лиману.

В целях тайного перемещения и укрытия в районе боевых действий украинскими военными были использованы оросительные трубы. Об этом рассказал военный союзных войск с позывным "Сократ".

"Обнаружены трубы для подачи оросительной воды. В них мы обнаружили схроны, в которых прятались украинские военнослужащие", — сказал он в беседе с РИА Новости.

Напомним, что в районе Красного Лимана продолжаются ожесточённые боевые действия. Противник не оставляет попыток наступления на населённый пункт. Союзные силы удерживает оборону.