Представители Минобороны РФ заявили, что Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли удар по 93-й механизированной бригаде армии Украины. Пункт дислокации находился на территории села Моначиновка в Харьковской области, отметили в ведомстве.
"Ликвидировано до ста боевиков и 20 единиц техники, в том числе установка системы залпового огня HIMARS", — сообщили в министерстве.
Ранее в МО рассказали об уничтожении более 90 солдат ВСУ и 15 единиц техники в районе Северска в Донецкой Народной Республике.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.