Минобороны России: ВСУ потеряли около ста человек в Харьковской области

Представители Минобороны РФ заявили, что Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли удар по 93-й механизированной бригаде армии Украины. Пункт дислокации находился на территории села Моначиновка в Харьковской области, отметили в ведомстве.

"Ликвидировано до ста боевиков и 20 единиц техники, в том числе установка системы залпового огня HIMARS", — сообщили в министерстве.

Ранее в МО рассказали об уничтожении более 90 солдат ВСУ и 15 единиц техники в районе Северска в Донецкой Народной Республике.