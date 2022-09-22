Котенок: на свободе оказался Давид "Химик", который оскорблял Кадырова

Военный журналист Юрий Котенок прокомментировал заявление главы Чеченской республики, который высказал своё мнение по поводу состоявшегося обмена пленными между Россией и Украиной. Военкор считает, что эмоции Рамзана Кадырова вполне понятны.

Но дело не только в том, что его земляки тоже погибали, освобождая Мариуполь, отметил репортёр.

По словам Котенка, среди переданных Киеву боевиков националистического формирования "Азов"* оказался и тот самый Давид с позывным "Химик", который оскорблял Кадырова, угрожал его дочерям и задевал честь его матери.

А это для чеченца, да и вообще для мужчины, является оскорблением, которое можно смыть только кровью, добавил военкор в своём Telegram-канале.

"Но теперь этот нацист на свободе, как живой символ абсолютной безнаказанности", — заключил журналист.

* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ