Военный журналист Юрий Котенок прокомментировал заявление главы Чеченской республики, который высказал своё мнение по поводу состоявшегося обмена пленными между Россией и Украиной. Военкор считает, что эмоции Рамзана Кадырова вполне понятны.
Но дело не только в том, что его земляки тоже погибали, освобождая Мариуполь, отметил репортёр.
По словам Котенка, среди переданных Киеву боевиков националистического формирования "Азов"* оказался и тот самый Давид с позывным "Химик", который оскорблял Кадырова, угрожал его дочерям и задевал честь его матери.
А это для чеченца, да и вообще для мужчины, является оскорблением, которое можно смыть только кровью, добавил военкор в своём Telegram-канале.
"Но теперь этот нацист на свободе, как живой символ абсолютной безнаказанности", — заключил журналист.
* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.