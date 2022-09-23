Хубезов: буду проситься на самый опасный участок фронта

Руководитель комитета Государственной думы по здравоохранению Дмитрий Хубезов заявил, что готов отправится на самый "горячий" участок спецоперации на Украине.

"Буду проситься на самый опасный участок фронта и готов работать фельдшером, вытаскивая ребят с поля боя", — подчеркнул он.

По словам политика, если сейчас неонацистов не остановить на Украине, то завтра они придут в дома россиян.

"А как они поступают с мирным населением, думаю, люди моего возраста и старше это прекрасно помнят", — отметил он.

В заключение парламентарий призвал россиян объединиться вокруг президента России, потому что только так можно победить в этой схватке с неонацистами.

Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сообщил о рассмотрении заявлений четырёх депутатов Госдумы с просьбой отправить их в зону спецоперации на Украине.