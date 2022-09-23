Руководитель комитета Государственной думы по здравоохранению Дмитрий Хубезов заявил, что готов отправится на самый "горячий" участок спецоперации на Украине.
"Буду проситься на самый опасный участок фронта и готов работать фельдшером, вытаскивая ребят с поля боя", — подчеркнул он.
По словам политика, если сейчас неонацистов не остановить на Украине, то завтра они придут в дома россиян.
"А как они поступают с мирным населением, думаю, люди моего возраста и старше это прекрасно помнят", — отметил он.
В заключение парламентарий призвал россиян объединиться вокруг президента России, потому что только так можно победить в этой схватке с неонацистами.
Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сообщил о рассмотрении заявлений четырёх депутатов Госдумы с просьбой отправить их в зону спецоперации на Украине.
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