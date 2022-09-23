Пресс-секретарь депутата Милонова: он уже находится в Донбассе

Зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов работает в Донбассе. Известно, что российский депутат призвал разрешить ему принимать участие в военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине.

Об этом в беседе с изданием "Звезда" заявил представитель депутата.

Ранее журналисты УНИАН сообщили, что на российского парламентария объявили охоту. Также в СМИ назвали Милонова "самым упоротым".

Известно, что не только он, но и его коллеги решили отправиться на фронт. Среди них оказались Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин и Сергей Сокол.