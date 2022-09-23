Российские ВКС уничтожили два украинских Су-25 и один МиГ-29

Российские истребители за сутки сбили три украинских военных самолёта: два Су-25 и один МиГ-29.

Первый был сбит в небе над населённым пунктом Новосёловка (Николаевская область), а второй — в районе сёл Весёлое (Херсонская область) и Камышевка (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

Также российское оборонное ведомство проинформировало, что в районе города Краматорск Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по подразделениям 81-й аэромобильной бригады ВСУ и уничтожили более 220 украинских военных.