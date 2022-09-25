Если Киев решит нанести удары после референдумов, ответ России может быть крайне жёстким.
Об этом сообщил телеведущий Андрей Норкин и назвал шаги, которые Москва может предпринять в случае атак националистов ВСУ на освобождённые территории.
"Есть утечка информации, что после вхождения этих территорий в состав России в случае обстрела территории или попытки вторжения на неё, первое, что будет сделано — это полное уничтожение всех электростанций на территории Украины и уничтожение газотранспортной системы Украины", — цитирует "Царьград" ведущего.
По его словам, всё это будет означать прекращение поставок газа в ЕС, правда, это можно делать и без частичной мобилизации. Также Норкин особо отметил, что это не официальная информация, а пока всего-навсего "утечка информации".
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