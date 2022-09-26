Представители Минобороны РФ заявили, что в ходе специальной военной операции по принуждению к миру на Украине Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар по 406-й артиллерийской бригаде ВСУ.
По данным министерства, солдаты противника находились в районе Очакова Николаевской области. Как отметили в ведомстве, российские военные уничтожили 10 единиц техники и свыше двух тысяч снарядов к артиллерии.
"Ликвидированы до 50 боевиков", — добавили в МО.
Ранее в Минобороны России подчеркнули, что армия Украины потеряла более 120 человек в Харьковской области.
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Ядерное оружие для нанесения удара по территории России Киев может позаимствовать у Израиля или КНДР, считает украинский журналист и историк Климовский.