Минобороны: ВС России ликвидировали до 50 солдат ВСУ в Николаевской области

Представители Минобороны РФ заявили, что в ходе специальной военной операции по принуждению к миру на Украине Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар по 406-й артиллерийской бригаде ВСУ.

По данным министерства, солдаты противника находились в районе Очакова Николаевской области. Как отметили в ведомстве, российские военные уничтожили 10 единиц техники и свыше двух тысяч снарядов к артиллерии.

"Ликвидированы до 50 боевиков", — добавили в МО.

Ранее в Минобороны России подчеркнули, что армия Украины потеряла более 120 человек в Харьковской области.