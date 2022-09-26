ВС РФ и НМ ДНР захватили укрепрайон ВСУ "Большой Муравейник" под Донецком

Бойцы батальона Донецкой Народной Республики "Спарта" сняли видео, на котором запечатлено уничтожение ВС РФ укрепрайона "Большой Муравейник" под Донецком.

"Русская весна" опубликовала видеоролик с кадрами боёв. Сообщается, что в районе Песок восемь лет назад украинская сторона создавала и укрепляла мощный район, состоящий из многоуровневых ходов и бетонных убежищ.

"Мы взяли его 8 сентября. На видео сбрасываем гранату Ф1 на огневую точку — противник получает осколочные ранения пехоты", — сообщил командир батальона Артём Жога.

Ранее сообщалось об уничтожении вертолётом Ми-28НМ ВКС РФ БМП ВСУ ракетой "изделие 305". Экипаж справился с задачей, несмотря на то, что пришлось маневрировать под зенитным огнём противника.