Бойцы батальона Донецкой Народной Республики "Спарта" сняли видео, на котором запечатлено уничтожение ВС РФ укрепрайона "Большой Муравейник" под Донецком.
"Русская весна" опубликовала видеоролик с кадрами боёв. Сообщается, что в районе Песок восемь лет назад украинская сторона создавала и укрепляла мощный район, состоящий из многоуровневых ходов и бетонных убежищ.
"Мы взяли его 8 сентября. На видео сбрасываем гранату Ф1 на огневую точку — противник получает осколочные ранения пехоты", — сообщил командир батальона Артём Жога.
Ранее сообщалось об уничтожении вертолётом Ми-28НМ ВКС РФ БМП ВСУ ракетой "изделие 305". Экипаж справился с задачей, несмотря на то, что пришлось маневрировать под зенитным огнём противника.
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