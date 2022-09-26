Колеров: пришла пора отключить Прибалтику от любой подпитки

На русофобию и рост национализма в Латвии Москва должна ответить жёстко — отключить эту страну от любых подпиток.

Об этом сообщил бывший глава управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами администрации президента РФ, журналист Модест Колеров.

"Они другого не понимают. В 1999 году в Риге бывший руководитель компании "ЛатЭнерго", латыш, говорил мне частным образом, что если бы не Россия с ее энергетическими льготными тарифами для Латвии, независимость Латвии бы не состоялась. Ну, пора уже и в обратную сторону действовать", — сказал эксперт.

Тем более, что россияне не могут считать себя здоровыми, пока их глаза закрыты на прибалтийский неонацизм. А иных средств воздействия на политику этих враждебных стран, кроме радикального, у России нет, подытожил Колеров.