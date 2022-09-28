Разведывательные службы США и союзных стран усиливают наблюдение за ядерными вооружениями России. Об этом пишет Politico со ссылкой на действующих и бывших американских должностных лиц.
Один из источников, который имеет доступ к разведданным относительно ядерных возможностей РФ, заявил изданию, что западные разведки следят за этим "ещё более пристально".
США и их союзники увеличили усилия по сбору данных с использованием средств космической и воздушной разведки, а также операций в киберпространстве, добавил собеседник газеты.
Западная разведка пытается оценить, есть ли возможность применения Россией ядерного оружия на Украине, отмечает издание.
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