Politico: разведка США наращивает наблюдение за ядерными вооружениями России

Разведывательные службы США и союзных стран усиливают наблюдение за ядерными вооружениями России. Об этом пишет Politico со ссылкой на действующих и бывших американских должностных лиц.

Один из источников, который имеет доступ к разведданным относительно ядерных возможностей РФ, заявил изданию, что западные разведки следят за этим "ещё более пристально".

США и их союзники увеличили усилия по сбору данных с использованием средств космической и воздушной разведки, а также операций в киберпространстве, добавил собеседник газеты.

Западная разведка пытается оценить, есть ли возможность применения Россией ядерного оружия на Украине, отмечает издание.