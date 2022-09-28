Стрелков: у Украины осталось две-три недели на попытку контрнаступления

В ближайшие дни украинские боевики попытаются нанести удары по союзникам, так как у ВСУ остаётся мало времени, отметил Игорь Стрелков.

Он предположил, что националисты попробуют продвинуться на севере ЛНР или в Запорожской области.

"Времени на проведение таких операций у Украины осталось две-три недели", — заявил бывший министр обороны ДНР.

Уже в середине октября на передовую начнут поступать первые массовые пополнения из мобилизованных военнослужащих запаса, призываемых в России, напомнил Стрелков.

Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска ведут массированный обстрел позиций украинских националистов под Артёмовском.