В ближайшие дни украинские боевики попытаются нанести удары по союзникам, так как у ВСУ остаётся мало времени, отметил Игорь Стрелков.
Он предположил, что националисты попробуют продвинуться на севере ЛНР или в Запорожской области.
"Времени на проведение таких операций у Украины осталось две-три недели", — заявил бывший министр обороны ДНР.
Уже в середине октября на передовую начнут поступать первые массовые пополнения из мобилизованных военнослужащих запаса, призываемых в России, напомнил Стрелков.
Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска ведут массированный обстрел позиций украинских националистов под Артёмовском.
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Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.