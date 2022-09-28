Минобороны РФ: армия Украины провалила наступление на Красный Лиман

Наступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Красный Лиман в ДНР обернулось провалом. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По информации ведомства, 66-я и 93-я механизированные украинские бригады потеряли свыше 70 человек убитыми в ходе боевых действий на Краснолиманском направлении.

"ВСУ также лишились четырёх танков, шести боевых машин пехоты и трёх бронеавтомобилей в результате провала наступления", — отметили в Минобороны.

Ранее военный корреспондент Семён Пегов заявил, что украинские солдаты с помощью тактики небольших групп пытались установить контроль над населённым пунктом Торское, чтобы захватить дорогу Красный Лиман — Сватово. Он подчеркнул: союзные войска отбросили боевиков ВСУ. Бойцы РФ и ЛДНР продолжают контролировать "дорогу жизни", пояснил журналист.

Во вторник, 27 сентября, стало известно, что несколько украинских боевиков, участвовавших в штурме Красного Лимана, попали в российский плен.