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Рогов: Киев перебрасывает на Запорожье 500 спецназовцев для захвата ЗАЭС

Силовые структуры

Киев перебрасывает около 500 боевиков спецназа в Запорожскую область для возможной попытки захвата Запорожской АЭС.

Рогов: Киев перебрасывает на Запорожье 500 спецназовцев для захвата ЗАЭС

Об этом сообщил член совета ВГА региона Владимир Рогов.

"Сейчас конкретно в Запорожье для участия в боевых действиях направляются более 450 элитных бойцов из подразделений специального назначения ВСУ, подготовленных западными инструкторами, в основном из США, Британии и Канады. Этих людей готовят к диверсиям, терактам, разрушению гражданской инфраструктуры и штурмовым операциям”, — на телеканале РБК-ТВ сказал чиновник.

Он отметил, что бандеровцы киевского режима постоянно проводят учения по форсированию Днепра и неоднократно репетировали сценарий захвата ЗАЭС.

Напомним, Запорожскую АЭС в Энергодаре контролируют российские войска. В последнее время ВСУ постоянно обстреливают объект из тяжёлого вооружения.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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