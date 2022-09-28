Киев перебрасывает около 500 боевиков спецназа в Запорожскую область для возможной попытки захвата Запорожской АЭС.
Об этом сообщил член совета ВГА региона Владимир Рогов.
"Сейчас конкретно в Запорожье для участия в боевых действиях направляются более 450 элитных бойцов из подразделений специального назначения ВСУ, подготовленных западными инструкторами, в основном из США, Британии и Канады. Этих людей готовят к диверсиям, терактам, разрушению гражданской инфраструктуры и штурмовым операциям”, — на телеканале РБК-ТВ сказал чиновник.
Он отметил, что бандеровцы киевского режима постоянно проводят учения по форсированию Днепра и неоднократно репетировали сценарий захвата ЗАЭС.
Напомним, Запорожскую АЭС в Энергодаре контролируют российские войска. В последнее время ВСУ постоянно обстреливают объект из тяжёлого вооружения.
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