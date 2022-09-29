Минобороны: ВКС РФ уничтожили до 80 наёмников "Иностранного легиона" в ДНР

Армия РФ с помощью высокоточного удара уничтожила до 80 наёмников, входивших в состав войскового соединения "Иностранный легион". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

По информации ведомства, российские бойцы нанесли удары по позициям иностранных военнослужащих, расположенным в районе населённого пункта Николаевка Донецкой Народной Республики.

"Возле Николаевки уничтожено до 80 боевиков", — подтвердили в Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России ликвидировали свыше 90 украинских боевиков в Николаевской области. Помимо этого, армия РФ поразила пункт дислокации наёмников и 18 единиц военной техники.

27 сентября представители Минобороны России заявили, что ВКС РФ уничтожили более 50 иностранных солдат и порядка 100 силовиков девятого полка спецназа "Гепард" Национальной гвардии Украины на территории Запорожской области.