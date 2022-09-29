Армия РФ с помощью высокоточного удара уничтожила до 80 наёмников, входивших в состав войскового соединения "Иностранный легион". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
По информации ведомства, российские бойцы нанесли удары по позициям иностранных военнослужащих, расположенным в районе населённого пункта Николаевка Донецкой Народной Республики.
"Возле Николаевки уничтожено до 80 боевиков", — подтвердили в Минобороны РФ.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы России ликвидировали свыше 90 украинских боевиков в Николаевской области. Помимо этого, армия РФ поразила пункт дислокации наёмников и 18 единиц военной техники.
27 сентября представители Минобороны России заявили, что ВКС РФ уничтожили более 50 иностранных солдат и порядка 100 силовиков девятого полка спецназа "Гепард" Национальной гвардии Украины на территории Запорожской области.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Посольство США в РФ призвало американских граждан не посещать Россию, а тех, кто уже в стране — немедленно покинуть её.