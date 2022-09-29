Арестович считает, что ВС РФ снова атакуют Киев: "Мы убьём всех пришедших"

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что переброска мобилизованных россиян в Белоруссию означает, что Владимир Путин готовит новую атаку на Киев.

Украинский военный аналитик отметил, что без захвата Киева "результаты спецоперации не будут выполнены".

"По имеющимся сигналам и слухам, Беларусь готовится принимать десятки тысяч мобилизованных российской армии", — написал Арестович в своём микроблоге.

Помощник Зеленского назвал такой шаг "большой глупостью", напомнив, что Киев не удалось взять даже элитным частям.

"Никто не допустит второй Бучи. За профессиональной армией РФ ляжет любительская. Мы убьём всех пришедших убивать нас. Украинская армия сейчас намного более злая и более подготовлена к любым вторжениям, чем в феврале", — пригрозил военный обозреватель.

Ранее Алексей Арестович высказался о захвате Крыма, Ростова и Краснодара.