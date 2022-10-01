Бойцы группировки "Отважные" устроили "тёплый приём" украинским боевикам, которые пошли в наступление на Лиманском направлении. Об этом заявили военные корреспонденты "Русской весны".
Разведчики обнаружили скопления солдат ВСУ в лесополосе и уничтожили их с помощью артиллерийского огня. В результате боевых действий противник понёс тяжёлые потери.
Ранее Генштаб украинской армии сопоставил численность ударов со стороны ВКС РФ и работу ВВС Украины. За минувшие сутки киевская авиация нанесла 11 ударов, а российская — 15, не учитывая атаки беспилотников.
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В Красном Лимане складывается напряжённая ситуация, этот город находится в полукольце, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.