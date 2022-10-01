"Отважные" нанесли удар по наступающим на Лиманском направлении боевикам ВСУ

Бойцы группировки "Отважные" устроили "тёплый приём" украинским боевикам, которые пошли в наступление на Лиманском направлении. Об этом заявили военные корреспонденты "Русской весны".

Разведчики обнаружили скопления солдат ВСУ в лесополосе и уничтожили их с помощью артиллерийского огня. В результате боевых действий противник понёс тяжёлые потери.

Ранее Генштаб украинской армии сопоставил численность ударов со стороны ВКС РФ и работу ВВС Украины. За минувшие сутки киевская авиация нанесла 11 ударов, а российская — 15, не учитывая атаки беспилотников.