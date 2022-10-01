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В Сети опубликовали кадры с установкой флага ВСУ в Красном Лимане

Силовые структуры

ВСУ вошли в Красный Лиман. Российские войска были вынуждены отойти с линии обороны на заранее подготовленные запасные позиции. Раненые были эвакуированы. Артиллерия и авиация ВС РФ продолжает работу и атакует позиции ВСУ.

Издание "Русская весна" опубликовало видеоролик, демонстрирующий разворачивание и поднятие флага на въезде в город. На заднем плане видны стела и архитектурная композиция с названием населённого пункта.

Ранее командир подразделения "БАРС" ВС РФ сообщал о переброске резервных сил, чтобы сдерживать попытки ВСУ прорвать трассу от Кременной на Красный Лиман. Командир отметил высокую боевую готовность российских солдат.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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