ВСУ вошли в Красный Лиман. Российские войска были вынуждены отойти с линии обороны на заранее подготовленные запасные позиции. Раненые были эвакуированы. Артиллерия и авиация ВС РФ продолжает работу и атакует позиции ВСУ.
Издание "Русская весна" опубликовало видеоролик, демонстрирующий разворачивание и поднятие флага на въезде в город. На заднем плане видны стела и архитектурная композиция с названием населённого пункта.
Ранее командир подразделения "БАРС" ВС РФ сообщал о переброске резервных сил, чтобы сдерживать попытки ВСУ прорвать трассу от Кременной на Красный Лиман. Командир отметил высокую боевую готовность российских солдат.
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В Красном Лимане складывается напряжённая ситуация, этот город находится в полукольце, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.