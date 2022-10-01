Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции на Украине. На Лиманском направлении позиции Вооружённых сил Украины подвергаются непрекращающимся артиллерийским и авиаударам. Спецназ группировки "О" осуществляет точечный сброс гранат с квадрокоптеров Mavic 3.
"Отважные" имеют большой опыт в обнаружении самых труднодоступных укрытий ВСУ. "Русская весна" опубликовала видеоролик, демонстрирующий работу БПЛА.
Ранее бойцы группировки прокомментировали обвинения Рамзана Кадырова в адрес командующего ЦВО Александра Лапина. Военные считают, что генерал не командовал обороной Красного Лимана и нужно искать другого виновного.
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В Красном Лимане складывается напряжённая ситуация, этот город находится в полукольце, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.