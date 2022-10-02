ВСУ подтвердили освобождение села Торское под Лиманом

После вывода Вооружённых сил РФ из Красного Лимана украинские войска продолжили наступление и вошли на территорию села Торское. За прошедшие сутки армия противника продвинулась к востоку от Лимана на 10 километров и приближается к городу Кременная.

Ранее поступила информация от экс-полковника ГРУ, бывшего командующего армией сепаратистов Донбасса Игоря Стрелкова о взятии населённого пункта ВСУ. Однако информация не была подтверждена.

На данный момент спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил о том, что село освобождено и находится под контролем украинской армии.