В рамках специальной военной операции ВС РФ продолжают уничтожать военные объекты на территории киевского режима с помощью иранских БПЛА Shahed-136 ("Герань-2").
Очередные удары ВС РФ были нанесены в Днепропетровске. Взрывы прогремели в разных частях города, а также на территории региона, пишет "Военное обозрение".
Также поступили сообщения о воздушной тревоге на землях, контролируемых Вооружёнными силами Украины. Сирены раздаются в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Киевской, Ивано-Франковской областях.
Напоминаем, ранее ВС РФ уничтожили цеха по сборке ракет под Днепропетровском.
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