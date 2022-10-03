Ночью ВС РФ нанесли удары по военным целям в Днепропетровске

В рамках специальной военной операции ВС РФ продолжают уничтожать военные объекты на территории киевского режима с помощью иранских БПЛА Shahed-136 ("Герань-2").

Очередные удары ВС РФ были нанесены в Днепропетровске. Взрывы прогремели в разных частях города, а также на территории региона, пишет "Военное обозрение".

Также поступили сообщения о воздушной тревоге на землях, контролируемых Вооружёнными силами Украины. Сирены раздаются в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Киевской, Ивано-Франковской областях.

Напоминаем, ранее ВС РФ уничтожили цеха по сборке ракет под Днепропетровском.