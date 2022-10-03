Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогли продвинуться вглубь Херсонской области. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.
В интервью ТАСС он отметил, что украинские боевики сделали несколько снимков возле Днепра, после чего им пришлось остановить дальнейшее движение. По его словам, союзные войска "разбили" ВСУ в этом районе.
"Успели только сфотографироваться. Всё на этом закончилось", — пояснил представитель ВГА.
В понедельник, 3 октября, Стремоусов заявил, что армия РФ полностью контролирует ситуацию на николаевском направлении. Как пояснил замглавы администрации, ВСУ хотели продвинуться вдоль Днепра, однако Воздушно-космические силы РФ не позволили националистам продолжить атаку.
Ранее военный эксперт Сергей Колясников сообщил, что украинские подразделения стягивают резервы в районе Херсона для попытки прорыва фронта.
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Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.