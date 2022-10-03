Украинский лидер Владимир Зеленский не стал оставаться в стороне и незамедлительно отреагировал на предложенный бизнесменом из Соединённых Штатов Илоном Маском план по мирному соглашению Киева и Москвы.
В социальной сети глава Незалежной провел собственный "опрос", который состоял из двух вариантов:
Какой Илон Маск вам нравится больше?
А спросил об этом своих соотечественников президент Украины после слов Маска о том, что Крым должен принадлежать России. Позже американский бизнесмен отметил, что после частичной мобилизации в РФ киевский режим в СВО будет разгромлен.
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Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.