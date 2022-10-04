Баранец: СВО может резко завершиться, когда Запад ликвидирует Зеленского

Российская спецоперация может резко закончиться, в один миг.

Об этом сообщил военный обозреватель "КП" Виктор Баранец.

Это решение Кремль может принять на фоне определённых событий в Киеве. Президент Зеленский отзовёт ВСУ, что позволит РФ закончить процесс демилитаризации и денацификации Незалежной.

Не исключается и другой вариант: киевская власть может пасть в результате госпереворота, уверен Баранец.

Правда, сам глава Украины вряд ли согласится на дипломатическое общение с Россией и начнёт отводить войска, поскольку он не принимает сам решения, а любые его самостоятельные "телодвижения" позволят Западу начать план "Б". То есть убрать его.

"Запад первым ликвидирует Зеленского! Потому что в него уже вколотили десятки, а может и сотни миллиардов долларов. Скажут ему: мы тебя кормили, мы твою армию оснащали, так что дай результат. А значит, мечты мечтами, но соскочить Зеленскому не дадут", — цитирует "Царьград" эксперта.