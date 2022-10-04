Мирошник: в Кременную переброшены наёмники, прошедшие подготовку в Европе

Военно-политическое командование Украины перебросило в район Кременной наёмников, которые прошли курс боевой подготовки в Восточной Европе. Об этом заявил посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник.

В интервью ТАСС он отметил, что возле этого города в ЛНР сохраняется высокая концентрация украинских сил. Как пояснил дипломат, у Киева пока есть возможность перебрасывать свои войска.

"В район Кременной были стянуты наёмники, прошедшие подготовку на тренировочных базах в Восточной Европе", — поделился Мирошник.

Он также подчеркнул: иностранцев обучали пользоваться современной техникой в течение последних нескольких недель.

Ранее руководитель ДНР Денис Пушилин сообщил, что союзные войска выстраивают серьёзную линию обороны неподалёку от Кременной. По его словам, боевики ВСУ пытаются с разных сторон подойти к населённому пункту, но у них нет шансов на атаку.