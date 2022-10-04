Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал о ходе российской спецоперации по принуждению к миру на Украине и оценил введение частичной мобилизации в РФ.
По словам специалиста, властям нашей страны не стоило в первые два месяца проводить "полицейскую операцию". Как заявил Шурыгин, Москва напрасно ожидала полностью лояльное отношение местных жителей и быстрый отказ армии Украины сражаться. Эксперт подчеркнул, что Киев готовился к столкновению несколько лет.
"Ответ Украины — это абсолютно советская мобилизация, "сталинское ноу-хау", — добавил специалист, слова которого приводит "Военное дело".
Как объяснил собеседник издания, киевские власти постоянно мобилизовывали граждан. По мнению Шурыгина, большое количество солдат позволяло "выиграть время".
Вместе с этим эксперт заявил, что России стоило объявить частичную мобилизацию ещё три месяца назад.
Ранее военный журналист Андрей Руденко сообщил, что ВСУ взяли десять населённых пунктов в Херсонской области.
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