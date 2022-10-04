Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Глава Черноморского флота проверил, как готовят мобилизованных в Крыму
Ветеран разведки Клупов: главной целью контрударов ВСУ изначально был Херсон
Эксперт Кондратьев об ультиматуме "Газпрома" Молдавии: может прекратить поставку
Никулин: применение тактического ядерного оружия – "последний козырь" России
ВСУ усилили обстрел Энергодара - снаряды летят в район ТЭС
Африканская чума свиней миновала Оренбургскую область
Ричард Блэк: "Северные потоки" взорвало ЦРУ с согласия Шольца
Жданов о спешке ВСУ: "В декабре мы встретим резервы российской армии"
В Оренбургской области задержали предполагаемого педофила

Шурыгин: ВСУ в ответ на спецоперацию РФ использовали "сталинское ноу-хау"

Силовые структуры

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал о ходе российской спецоперации по принуждению к миру на Украине и оценил введение частичной мобилизации в РФ.

Шурыгин: ВСУ в ответ на спецоперацию РФ использовали "сталинское ноу-хау"

По словам специалиста, властям нашей страны не стоило в первые два месяца проводить "полицейскую операцию". Как заявил Шурыгин, Москва напрасно ожидала полностью лояльное отношение местных жителей и быстрый отказ армии Украины сражаться. Эксперт подчеркнул, что Киев готовился к столкновению несколько лет.

"Ответ Украины — это абсолютно советская мобилизация, "сталинское ноу-хау", — добавил специалист, слова которого приводит "Военное дело".

Как объяснил собеседник издания, киевские власти постоянно мобилизовывали граждан. По мнению Шурыгина, большое количество солдат позволяло "выиграть время".

Вместе с этим эксперт заявил, что России стоило объявить частичную мобилизацию ещё три месяца назад.

Ранее военный журналист Андрей Руденко сообщил, что ВСУ взяли десять населённых пунктов в Херсонской области.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Евгения Васильева., Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Марочко: ВСУ удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепиться

Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.

Марочко: ВСУ удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепиться
Подоляка: "удачный" прорыв ВСУ на Херсонском направлении превратился в мышеловку
Силовые структуры
Подоляка: "удачный" прорыв ВСУ на Херсонском направлении превратился в мышеловку
Силовые структуры
Шурыгин допустил вторую волну частичной мобилизации в России под Новый год
Мир. Новости мира
Экс-глава ЦРУ Петреус призвал НАТО уничтожить российскую армию на Украине
Сергей Лебедев От любви до ненависти: кто умудрился поссорить Россию с Украиной Сергей Лебедев Любовь Степушова США готовятся развязать военный конфликт в Казахстане Любовь Степушова Ярас Валюкенас России нужно победить саму себя, чтобы выстоять в борьбе Ярас Валюкенас
Россия
Военкома Белгородской области уволили за провал мобилизации и связь с Украиной
Общество
Пугачёва ответила недоброжелателям: "Были холопами, стали рабами"
Марочко: прорыв ВСУ под Лисичанском остановили благодаря военной хитрости
Силовые структуры
Марочко: прорыв ВСУ под Лисичанском остановили благодаря военной хитрости
Последние материалы
Никулин: применение тактического ядерного оружия – "последний козырь" России
ВСУ усилили обстрел Энергодара - снаряды летят в район ТЭС
Африканская чума свиней миновала Оренбургскую область
Ричард Блэк: "Северные потоки" взорвало ЦРУ с согласия Шольца
Жданов о спешке ВСУ: "В декабре мы встретим резервы российской армии"
В Оренбургской области задержали предполагаемого педофила
Военкор Руденко: в Херсонской области ВСУ захвачено десять населённых пунктов
Глава Shell счёл "настоящей проблемой" попытки ограничить цену на нефть из РФ
Дандыкин указал на вину США во взрывах на двух ветках "Северного потока"
Эксперт назвал чушью планы РФ провести ядерные испытания в Чёрном море
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников