Шурыгин: ВСУ в ответ на спецоперацию РФ использовали "сталинское ноу-хау"

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал о ходе российской спецоперации по принуждению к миру на Украине и оценил введение частичной мобилизации в РФ.

По словам специалиста, властям нашей страны не стоило в первые два месяца проводить "полицейскую операцию". Как заявил Шурыгин, Москва напрасно ожидала полностью лояльное отношение местных жителей и быстрый отказ армии Украины сражаться. Эксперт подчеркнул, что Киев готовился к столкновению несколько лет.

"Ответ Украины — это абсолютно советская мобилизация, "сталинское ноу-хау", — добавил специалист, слова которого приводит "Военное дело".

Как объяснил собеседник издания, киевские власти постоянно мобилизовывали граждан. По мнению Шурыгина, большое количество солдат позволяло "выиграть время".

Вместе с этим эксперт заявил, что России стоило объявить частичную мобилизацию ещё три месяца назад.

Ранее военный журналист Андрей Руденко сообщил, что ВСУ взяли десять населённых пунктов в Херсонской области.