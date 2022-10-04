Комиссариаты ЦВО — Центрального военного округа отправляют бойцов частичной мобилизации в пункт сбора личного состава под Самарой.
Именно там солдаты получают летний и зимний комплекты военной формы одежды, экипировку и банковские карты.
Об этом сообщают корреспонденты издания "Русская Весна".
Напомним, военные подразделения ЦВО — это знаменитые бойцы группировки"О", также именуемые "Отважными".
После формирования подразделений резервисты получат оружие и начнут проходить мероприятия по боевому слаживанию.
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