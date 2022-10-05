Подоляка: переломный момент СВО наступил, Киев бросает в бой последние войска

Всё чаще украинские спецслужбы раздувают в соцсетях информацию, что ВС РФ терпят поражения на Украине. Таким образом Киев пытается скрыть бедственное положение ВСУ.

У киевского режима осталась последняя надежда — дестабилизировать ситуацию внутри российского общества, уверен военный эксперт Юрий Подоляка.

"Генштаб ВСУ, оголив все остальные участки фронта, бросил всё в наступление на Херсонском направлении", — отметил специалист.

Именно поэтому на тех участках фронта, которые ВС РФ не могли взять неделями, сегодня отмечается заметное продвижение союзников.

"Сегодня идёт полное оголение украинско-русской границы, там где не ведутся боевые действия. От границ Брянской, Курской, Белгородской областей всё бросается для прорыва", — сообщил Подоляка.

Он напомнил, что все разговоры о "безграничной украинской армии" — всего лишь часть информационной войны.

Ранее киевские эксперты признали эффективность дронов-камикадзе "Герань-2", которые смогли преодолеть сотни километров украинской ПВО.